  • Охранник прострелил ногу посетителю боулинга в Архангельске

    21 октября 2019, 17:22

    Ирина Нагайникова

    Сотрудник ЧОП выстрелил в ногу буянившему посетителю боулинг-центра, сообщил портал «Дни.ру» со ссылкой на FlashNord.

    18 октября сотрудники боулинг-центра «Америго» в Архангельске вызвали работников частного охранного предприятия, чтобы утихомирить разбушевавшихся пьяных посетителей, которые якобы бросались на окружающих.

    Охранники прибыли на место и попытались задержать агрессивных посетителей, но те оказали сопротивление. В ходе потасовки один из работников ЧОП выстрелил в ногу дебоширу.

    Пострадавший отказался от госпитализации. Полиция проводит проверку.