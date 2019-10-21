Охранник прострелил ногу посетителю боулинга в Архангельске

18 октября сотрудники боулинг-центра «Америго» в Архангельске вызвали работников частного охранного предприятия, чтобы утихомирить разбушевавшихся пьяных посетителей, которые якобы бросались на окружающих.

Охранники прибыли на место и попытались задержать агрессивных посетителей, но те оказали сопротивление. В ходе потасовки один из работников ЧОП выстрелил в ногу дебоширу.

Пострадавший отказался от госпитализации. Полиция проводит проверку.