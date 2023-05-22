22 мая 2023, 18:48
Охранник продуктового магазина убил мужчину за кражу водки в Екатеринбурге
Охранник продуктового магазина в Екатеринбурге убил незнакомого мужчину, который украл бутылку водки. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета Свердловской области.
По версии следствия, охранник ударил посетителя в область головы, потерпевший упал на пол. Мужчину госпитализировали с черепно-мозговой травмой, в тот же день он скончался.
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Отмечается, что охранник дал признательные показания, его передали сотрудникам СКР.
Екатеринбург
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