Происшествия 22 мая 2023, 18:48 Охранник продуктового магазина убил мужчину за кражу водки в Екатеринбурге

Читать 360tv в

Охранник продуктового магазина в Екатеринбурге убил незнакомого мужчину, который украл бутылку водки. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета Свердловской области.

По версии следствия, охранник ударил посетителя в область головы, потерпевший упал на пол. Мужчину госпитализировали с черепно-мозговой травмой, в тот же день он скончался.

Реклама

Отмечается, что охранник дал признательные показания, его передали сотрудникам СКР.