Охранник «Пятерочки» в Челябинске отправил в нокаут парня на каблуках

В Челябинске молодой человек на высоких каблуках и в костюме с эмблемой РЖД огрызался и обзывал продавщиц «Пятерочки». Охранник такого поведения не стал терпеть и отправил парня в нокаут с одного удара.

На кадрах слышно, как молодой человек хамит. Его решили остановить охранники, на что он одернул одного из них: «Зачем вы меня трогаете? Уберите свои пакли!». После этих слов сотрудник не удержался и ударил в лицо парня. Молодой человек упал на пол.

Со слов очевидцев, парня не хотели обслуживать, поэтому он высказал свое недовольство. Другие уверены, что молодой человек изначально был не в адекватном состоянии, и продавцы тут ни при чем.

Инцидентом уже заинтересовалась полиция. Она выясняет подробности конфликта и действия охранника в такой ситуации.

В марте подобный инцидент произошел в торговом центре в Сочи — там компания парней на каблуках устроила драку с охраной. По словам очевидцев, молодые люди хотели что-то украсть из магазина, это заметили охранники, началась потасовка.