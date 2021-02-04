Охранник перинатального центра в Гатчине не пустил роженицу к врачам

«Медицинские работники расположенной рядом станции скорой помощи приняли роды в машине и передали маму с новорожденным в этот же перинатальный центр», — говорится в сообщении ведомства.

СК организовал доследственную проверку всех обстоятельств этого происшествия. По ее итогам следователи будут принимать дальнейшие решения.

По данным синоптиков, в ночь на четверг, когда это произошло, на улице было холодно. Столбик термометра опускался до отметки в -12 градусов. О состоянии женщины и ее новорожденного ребенка пока информации нет.