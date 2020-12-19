Охранник обстрелял дворника в Москве

В субботу утром в Москве произошло нападение на дворника. По предварительным данным, из пневматического оружия стрелял охранник. Он также применил газ. В пресс-службе МВД по столице сообщили, что сейчас подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции.

«Около 10:00 между гражданами возник конфликт, в ходе которого один из участников произвел выстрелы, предположительно, из пневматического оружия. И распылил газ в сторону своего оппонента. Прибывшими сотрудниками полиции злоумышленник был задержан и доставлен в отдел для дальнейшего разбирательства», — рассказали «360» в ведомстве.

Информации о состоянии пострадавшего пока не поступало. Точная причина преступных действий также выясняется.

В середине декабря трое молодых мужчин устроили стрельбу из травматики на подземном паркинге в Новой Москве. Сначала они распивали алкогольные напитки, а потом взялись стрелять. Нарушителей задержали сотрудники Росгвардии. Они изъяли у них оружие и передали полицейским. Никто не пострадал.