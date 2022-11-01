Охранник ночного клуба избил посетителя в Петербурге. Мужчина в реанимации | 360°

Эксклюзив 01 ноября 2022, 15:22 Охранник ночного клуба избил посетителя в Петербурге. Мужчина в реанимации Петербургского охранника заподозрили в избиении посетителя ночного клуба

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Охранник ночного клуба «Арка», предположительно, избил посетителя. Мужчина попал в реанимацию. Происшествие попало на видео. На кадрах видно, как человек бьет ногами другого, лежащего на земле, а вокруг тем временем собралась толпа.

Как рассказали «360» в пресс-службе ГУ МВД по региону, все произошло у дома № 1 по улице Ломоносова вчера в 04:46. Мужчину 36 лет госпитализировали. В полицию о случившемся сообщили в 05:20.

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Опергруппа уголовного розыска задержала 27-летнего подозреваемого в тот же день в 23:10 на улице Марата.

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«Сотрудниками полиции установлено, что конфликт произошел между охранником ночного клуба и посетителем. Охранник ударил потерпевшего по лицу, тот упал и ударился головой об асфальт», — отметили в пресс-службе главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Силовики уже возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (часть 1 статьи 111 УК РФ). Максимальная санкция — лишение свободы на восемь лет.