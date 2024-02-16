Происшествия 16 февраля 2024, 09:05 Охранник не дал подростку напасть с топором на обидчика в школе Shot: охранник бурятской школы задержал на входе подростка с топором Pxhere

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Подросток в Бурятии решил отомстить ученику и пришел в школу с топором. Охранник задержал восьмиклассника. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

У двух подростков на перемене произошел конфликт. Ученик девятого класса отобрал у школьника помладше электронную сигарету. Он отказался отдавать ее 14-летнему хозяину.

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Обиженный парень отправился домой, взял топор и вернулся в школу. Однако охранник не пустил его на порог учебного заведения. Вместо этого он вызвал правоохранителей.

Восьмиклассник состоял на учете в ПДН. Его обидчик дел с полицией не имел. Правоохранителям предстоит провести работу с родителями обоих школьников. По факту случившегося проводится проверка.

В Екатеринбурге в одной из школ сын полицейского сломал нос ровеснику. Причиной конфликта стал рюкзак с ярко-фиолетовыми вставками. Нападавший назвал сумку «бабской».