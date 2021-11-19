facebook_pixel
    19 ноября 2021, 14:37

    Охранник магазина в Чите предотвратил кражу 40 плиток шоколада

    Мужчина попытался украсть из магазина шоколад почти на 3 тысячи рублей — МВД

    Редакция сайта 360

    Охранник одного из читинских магазинов не позволил злоумышленнику украсть шоколад. Об этом сообщил сайт transsibinfo.com со ссылкой на на пресс-службу регионального управления МВД.

    Охранник остановил 21-летнего парня на выходе из магазина. В ходе обыска в полицейском участке правоохранители изъяли у читинца четыре десятка плиток шоколада. Общая сумма похищенного товара составила 2799 рублей. Открыто уголовное производство. Молодой человек находится под подпиской о невыезде.