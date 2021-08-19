Охранника Российской государственной библиотеки подозревают в жестоком избиении 19-летнего молодого человека. У него диагностировали тяжелые травмы головы и перелом лицевых костей.

Сейчас все обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники полиции. По предварительным данным, молодой человек пришел в библиотеку, там у него произошел конфликт с охранником, который закончился дракой, сообщило Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, информация об избиении мужчины в РГБ на Воздвиженке поступила в полицию 18 августа.

«Установлено, что в 15:40 этого дня между посетителями и охранником произошел конфликт, в ходе которого последний причинил 19-летнему мужчине тяжелые травмы головы», — уточнил собеседник агентства.

После врачи выявили у пострадавшего перелом лицевых костей, а также многочисленные ссадины лица и конечностей, добавил источник. По его данным, личность охранника установлена — это 28-летний мужчина, проживающий в Можайском районе Москвы. Проверка продолжается.

В ГУ МВД «360» опровергли информацию о том, что драка произошла в помещении библиотеки.

«На улице был конфликт между двумя гражданами. Один из них госпитализирован. Проводится проверка. Это произошло на где-то недалеко от библиотеки. Просто притянули туда», — пояснили в ведомстве, комментируя сообщения СМИ.

В полиции уточнили, что не располагают данными о том, что один из участников драки является сотрудником Ленинки.