Охранник колледжа в Тюмени задержал студента со страйкбольным ружьем

Студент многопрофильного колледжа Тюменского индустриального университета вместо занятий уехал в отделение полиции на допрос. На учебу молодой человек пришел со сломанным страйкбольным ружьем, чтобы передать его однокурснику для ремонта. Полицию в колледж вызвал охранник, которого смутил студент с чехлом для оружия. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МВД.

По данным ведомства, 19-летний студент принес в колледж сломанную винтовку для игры в страйкбол. Но появление юноши с оружием вызвало беспокойство у охранника учебного заведения. Прибывшие на место сотрудники полиции изъяли чехол с оружием, а молодого человека задержали.

В ходе допроса он объяснил, зачем принес страйкбольное вооружение на учебу. Другие обстоятельства случившегося уточняются.

Охрану в учебных заведениях России усилили после стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательскому университете. В ходе нападения погибли шесть человек. Подозреваемый в расправе оказал сопротивление при задержании и получил огнестрельное ранение. Его доставили в больницу, где врачи оценили его состояние как тяжелое.

По данным краевого Минздрава, в результате нападения пострадали более 40 человек. Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Подозреваемому в нападении грозит пожизненный срок.