13 февраля 2020, 11:42
Охранник избил подростка в торговом центре Санкт-Петербурга
В ТРК «Лето» на Пулковском шоссе Санкт-Петербурга охранник избил юношу 14 лет. О происшествии сотрудникам полиции рассказал отец пострадавшего. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
В правоохранительные органы отец обратился 12 февраля. Он отметил, что сотрудник охраны избил его сына 2006 года рождения. Потерпевшего госпитализировали после происшествия.
Сейчас полиция проводит проверку по факту избиения и устанавливает детали инцидента.