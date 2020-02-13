Охранник избил подростка в торговом центре Санкт-Петербурга

В правоохранительные органы отец обратился 12 февраля. Он отметил, что сотрудник охраны избил его сына 2006 года рождения. Потерпевшего госпитализировали после происшествия.

Сейчас полиция проводит проверку по факту избиения и устанавливает детали инцидента.