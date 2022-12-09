Происшествия 09 декабря 2022, 10:44 Охранник из OBI погиб из-за свалившейся на него конструкции ТАСС: охранник OBI в ТЦ «Мега Химки» погиб из-за свалившейся на него конструкции РИА «Новости»

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Охранник гипермаркета OBI в Химках погиб после падения на него конструкции сгоревшего здания. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Ранее о гибели одного человека при пожаре в гипермаркете сообщил начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин. Представители OBI уточнили, что первыми огонь заметили два сотрудника ЧОПа. Их, как и других сотрудников ТЦ, эвакуировали. Но потом один из них возвратился на парковку, так как там стоял его автомобиль. В результате охранник погиб.

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Пожар начался рано утром 9 декабря. Очевидцы сообщали о нескольких взрывах, это подтверждают кадры с места происшествия. Полетыкин заявил, что в тушении принимают участие 141 спасателей и 47 единиц техники, от МЧС — 75 человек и 22 единицы техники.

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Пожар удалось локализовать в 08:25. По факту случившегося открыто уголовное дело по статье УК РФ «Производство, перевозка, хранение, либо сбыт продукции и товаров, оказание услуг или выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности».