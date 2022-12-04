Происшествия 04 декабря 2022, 11:09 Охранник бара «Руки вверх!» объяснил, почему не впустил мужчину в камуфляже Охранник бара поп-исполнителя Жукова: мужчину в камуфляже не пустили из-за его поведения Публичное достояние

Читать 360tv в

Мужчину в камуфляже не пустили в краснодарский бар «Руки вверх!», принадлежащий поп-певцу Сергею Жукову, не из-за военной формы, а из-за его поведения. Об этом РИА «Новости» рассказал охранник бара.

«Камуфляж — это не единственная причина, по которой он не должен был пройти в заведение, он вел себя очень агрессивно — это раз. Во-вторых, он был в нетрезвом состоянии. Я просто выполнял условия, которые мне ставит администрация заведения, для этого я здесь и нахожусь», — объяснил охранник.

Реклама

Он объяснил, что на опубликованном в Сети видео — только часть диалога. Мужчина практически сразу начал свою речь с нецензурной брани. Охранник добавил, что подобные люди не могут быть допущены в подобное заведение, в рамках его формата, СВО с этим никак не связана.

Реклама

Ранее в интернете распространилось видео, на котором мужчина кричит охраннику: «Я военный человек. У меня нет другой одежды».

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что «Крошка моя» группы «Руки вверх!» — главный российский хит десятилетий. Он сказал, что этой песни даже не нужны никакие ремиксы.