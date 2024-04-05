Происшествия 05 апреля 2024, 12:05 Охрана мурманского губернатора во время нападения была рядом Секретарь Сечкина: охрана Чибиса предприняла необходимые действия при нападении Пресс-служба Следственного комитета

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Охрана губернатора Мурманской области Андрея Чибиса во время нападения находилась рядом. Об этом рассказала его пресс-секретарь Лилия Сечкина в эфире Первого канала.

«Охрана находилась рядом, все необходимые действия были предприняты», — сообщила Сечкина.

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Неизвестный напал на Чибиса 4 апреля после встречи губернатора с населением в Апатитах. Злоумышленник с ножом набросился на главу региона, когда тот выходил из дома культуры.

Подозреваемого задержали. Мужчина заявил, что пошел на преступление по зову внутреннего голоса. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль расследование покушения на мурманского губернатора.

Андрея Чибиса после нападения доставили в больницу, где ему сделали операцию. Губернатор уже пришел в сознание. Он поблагодарил врачей, спасших ему жизнь, а также жителей региона, которые переживают за него. Чибис пообещал вернуться к работе после восстановления.