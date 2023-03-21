Происшествия 21 марта 2023, 23:56 Охотовед Кузенков рассказал, как защититься в случае нападения волков Охотовед Кузенков посоветовал отгонять волков криком

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В окрестностях Санкт-Петербурга весной высок риск встретить волка. Охотовед Валерий Кузенков рассказал, что делать, если вы встретились с таким животным. Об этом сообщили «Невские новости».

По словам специалиста, волки являются довольно пугливыми животными. Чтобы отогнать зверя, достаточно закричать или кинуть в него палку. Здоровый волк не станет нападать на человека и убежит.

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«Если волк много дней не ел, то может напасть и на ребенка, если он один. Стая может напасть и на взрослого человека. От нее можно на дерево залезть, или, если есть оружие, то стрелять на поражение», — пояснил Кузенков.

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