Охотника за женскими ягодицами поймали в метро Москвы

Пристававшего к девушкам в московском метро хулигана поймали полицейские. Как сообщила пресс-служба столичного главка МВД, молодой человек находил в вагоне симпатичную женщину и перед остановкой хлопал ее по попе, после чего убегал в открытые двери. Ведомство опубликовало видео с места событий.

На опубликованных кадрах видно, как молодой человек встает перед дверью в тормозящем вагоне метро. Как только дверь открылась, он побежал к выходу, шлепнув стоявшую рядом девушку.

За жалобой на поведение хулигана обратилась 18-летняя жительница столицы. Она рассказала, что неизвестный приставал к ней на Таганско-Краснопресненской линии метро.

В ходе проверочных мероприятий полиция установила личность домогавшегося. На следующий день после обращения его задержали на станции метро «Пушкинская». Им оказался 19-летний москвич. Он признался, что такой «охотой» за женщинами в метро он занимался уже длительное время.

Против молодого человека завели административное дело по статье «Мелкое хулиганство». Суд назначил ему наказание в виде 10 суток административного ареста.