Охотника обвинили в убийстве сына

Правоохранительные органы предположили, что в октябре 2019 года мужчина в возрасте 61 года выстрелил в сына из охотничьего ружья. Причиной такого поступка стал конфликт, в котором пострадавший попрекнул отца за прошлое непотребное поведение в пьяном виде.

Потерпевший скончался на месте инцидента. Позже подозреваемого задержали сотрудники полиции. За убийство ему грозит наказание сроком до 15 лет лишения свободы.