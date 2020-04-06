    06 апреля 2020, 11:11

    Охотника обвинили в убийстве сына

    Ольга Ситникова

    Пожилого жителя Омска заподозрили в убийстве собственного сына из охотничьего ружья. Об этом сообщило ИА Nation News.

    Правоохранительные органы предположили, что в октябре 2019 года мужчина в возрасте 61 года выстрелил в сына из охотничьего ружья. Причиной такого поступка стал конфликт, в котором пострадавший попрекнул отца за прошлое непотребное поведение в пьяном виде.

    Потерпевший скончался на месте инцидента. Позже подозреваемого задержали сотрудники полиции. За убийство ему грозит наказание сроком до 15 лет лишения свободы.