Происшествия 12 января 2024, 12:23 Охотник в Челябинской области случайно выстрелил в школьницу СК: в Челябинской области охотник случайно подстрелил школьницу

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Житель Челябинской области во время охоты случайно выстрелил в 17-летнюю девушку. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Мужчина 9 января находился в лесу Шершневского охотничьего угодья Сосновского района. Он выстрелил в косулю, но по неосторожности попал в школьницу. Потерпевшей оказали своевременную медицинскую помощь.

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«Следственными органами СК России по Челябинской области расследуется уголовное дело в отношении 63-летнего местного жителя», — рассказали в ведомстве.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил региональному СУ СК доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

В Московской области житель городского округа Лыткарино случайно застрелил зашедшего к нему в гости приятеля. Это случилось во время демонстрации недавно приобретенного травматического пистолета. Владелец оружия выстрелил в шею приятеля, тот скончался до приезда врачей.