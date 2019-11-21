Охотник угодил в болото и утопил ружье в Ленобласти

По данным издания, петербуржец обратился к сотрудникам полиции накануне. Он рассказал, что отправился на охоту в начале ноября. По его словам, он провалился в болото около деревни Дмитрова. Мелкокалиберное ружье утонуло. Мужчина заверил, что у него есть разрешение на оружие, которое действительно до осени следующего года.