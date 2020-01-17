Охотник случайно застрелил сына в Карачаево-Черкесии

11 января 59-летний охотник, вооруженный карабином, выстрелил на звук в кустах и попал в своего сына. Ранение в грудную клетку оказалось смертельным, 39-летний мужчина скончался на месте.

Следователи опросили свидетелей, изъяли четыре нарезных карабина. Уголовное дело заведено по факту причинения смерти по неосторожности.