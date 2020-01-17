17 января 2020, 16:18
Охотник случайно застрелил сына в Карачаево-Черкесии
Во время облавы на волка в Карачаево-Черкесии охотник случайно выстрелил в сына и убил его. Об этом сообщило издание newstracker.ru.
11 января 59-летний охотник, вооруженный карабином, выстрелил на звук в кустах и попал в своего сына. Ранение в грудную клетку оказалось смертельным, 39-летний мужчина скончался на месте.
Следователи опросили свидетелей, изъяли четыре нарезных карабина. Уголовное дело заведено по факту причинения смерти по неосторожности.