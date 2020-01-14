Охотник случайно застрелил друга в Красноярском крае

48-летний мужчина во время охоты выстрелил в друга, приняв его за животное, сообщает Газета.ru.

Компания охотников приехали на январские праздники в поселок, заранее поделив территории. 37-летний мужчина попал не в «свое место», там его приятель из-за плохой видимости выстрелил в него, так как не понял, кто перед ним находится.

Выстрел оказался смертельным, пострадавший скончался на месте. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Подозреваемый признал свою вину.