Эксклюзив 30 января 2024, 00:12 Охотник случайно ранил соседку во время проверки нового прицела в Подмосковье Подмосковный охотник случайно выстрелил в соседку и раскаялся в содеянном РИА «Новости»

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Более 10 лет занятий профессионального занятия охотой не уберегли жителя деревни Глуховка городского округа Чехов от ошибки. Он решил испытать недавно купленный тепловизионный прицел и случайно ранил пенсионерку, которая живет по соседству. Подробности происшествия «360» сообщил осведомленный источник.

По словам собеседника, пристрелку охотник проводил днем. Чтобы проверить качество работы тепловизора, на мишени он установил грелки. В момент стрельбы на расстоянии почти 600 метров находилась пенсионерка, которую стрелок не заметил из-за деревьев. Один из выстрелов дал рикошет и ранил пожилую женщину прямо в голову.

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Брат пострадавшей в комментарии «360» заявил, что у сестры диагностировали черепно-мозговую травму и повреждение глазных нервов.

«Врачи сказали, что возможно произойдет частичная потеря зрения. Но пока за ней еще наблюдают», — подчеркнул он.

Осведомленный источник уточнил, что охотник свою вину полностью признал. Он приехал к родным пострадавшей со извинениями, готовностью помочь в лечении и выплатить любую сумму морального ущерба.

Семья отказалась с ним говорить, так как до сих пор пребывает в шоковом состоянии.

Собеседник подчеркнул, что стрелок искренне раскаивается и пока сам не понимает, как ему жить дальше после случившегося.