Охотник расстрелял породистого алабая на глазах у его хозяйки в Подмосковье

В Кашире местный охотник расстрелял собаку прямо на глазах у ее хозяйки. Женщина утверждает, что ее алабай всегда был очень спокойным и социализированным, не проявлял злобы ни к людям, ни к животным. Охотник же, в свою очередь, уверяет, что просто спасал себя от агрессивного животного. Свое видение истории участники конфликта рассказали в беседе с «360».

«Собака социализирована, собака гуляет, она вырабатывает свою энергию, у нее нет необходимости проявлять какую-то агрессию. Она находится в вольере, не на цепи, всегда с нами. Собака, которая не проявляет никакого интереса к другим людям. Максимум — это подойти, обнюхать, повилять хвостом», — рассказала Надежда.

Она поделилась, что в полиции ей посоветовали обратиться по номеру 112. Надежда позвонила туда, после чего к ней домой пришел участковый. Но она считает, что делу все равно не очень хотят давать ход. В то же время сама женщина предполагает, что человек, который использует ружье без надобности, может быть опасным для общества. Потому она хочет лишить его права владеть оружием.

Сам же мужчина преподносит эту ситуацию совсем по-другому. Он рассказал, что пошел на охоту со своим другом. Когда они пересекали лесополосу, к ним выбежали две огромные собаки породы алабай. Охотники выстрелили в воздух, чтобы отпугнуть животных, и попросили хозяев взять их на поводок. Но те отказались.

«Когда алабаи вернулись, они стали агрессивно вести себя к моей собаке. Я сказал, что буду стрелять на поражение, если собаки проявят к нам агрессию. Я сделал шаг в сторону собак, она проявила агрессию, я сделал выстрел в воздух, второй выстрел уже на поражение. Расстояние было меньше пяти метров, терять свою жизнь мне не хотелось», — сказал охотник.

Адвокат Павел Корнияк, к которому обратилась женщина, отметил, что охотники вели себя агрессивно и, со слов женщины, действительно высказывали какие-то угрозы. Адвокат уверен, что нужно добиваться процессуальной проверки и квалификации его действий как минимум по административной статье.