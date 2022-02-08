Охотник погиб на Урале

В Свердловской области охотник погиб в результате несчастного случая. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональный департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира.

Мужчина погиб в декабре прошлого года. Во время охоты он ранил косулю и решил добить ее прикладом своего ружья. Однако произошел непроизвольный выстрел и охотник получил смертельное ранение в живот. Товарищи отвезли его в больницу, где он и скончался. Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.