«Огуречная» авария произошла в Реутове | 360°

Эксклюзив 07 ноября 2022, 14:36 «Огуречная» авария произошла в Реутове ДТП произошло в Реутове, сотни банок с огурцами оказались на дороге

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Перевозивший огурцы грузовик попал в ДТП в Реутове, сотни банок с овощами оказались на дороге. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.

Авария произошла на улице Победы. После столкновения с другим участником движения у большегруза открылась задняя створка кузова, на дорогу вывалились банки с огурцами.

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В распоряжении «360» оказались кадры с места происшествия. На фотографии видно, что огурцы уже собрали обратно в банки.

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Очевидцы ДТП пошутили, что нужно скорее собирать овощи, пока они не испортились. Кроме огурцов, на дороге оказались и помидоры.

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД оперативно перекрыли одну полосу движения, написал RT.

В апреле ДТП произошло в Свердловской области, столкнулись грузовик с 15 тоннами пельменей и фура с 13 тоннами пива. Причиной аварии стала гололедица на трассе, одного из водителей госпитализировали в больницу.