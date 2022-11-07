«Огуречная» авария произошла в Реутове | 360°

07 ноября 2022, 14:36
«Огуречная» авария произошла в Реутове
ДТП произошло в Реутове, сотни банок с огурцами оказались на дороге
Перевозивший огурцы грузовик попал в ДТП в Реутове, сотни банок с овощами оказались на дороге. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.
Авария произошла на улице Победы. После столкновения с другим участником движения у большегруза открылась задняя створка кузова, на дорогу вывалились банки с огурцами.
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В распоряжении «360» оказались кадры с места происшествия. На фотографии видно, что огурцы уже собрали обратно в банки.
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Очевидцы ДТП пошутили, что нужно скорее собирать овощи, пока они не испортились. Кроме огурцов, на дороге оказались и помидоры.
Прибывшие на место сотрудники ГИБДД оперативно перекрыли одну полосу движения, написал RT.
В апреле ДТП произошло в Свердловской области, столкнулись грузовик с 15 тоннами пельменей и фура с 13 тоннами пива. Причиной аварии стала гололедица на трассе, одного из водителей госпитализировали в больницу.
ДТП
Реутов
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