Эксклюзив 15 августа 2023, 20:15 Огромный столб дыма заметили жители Ленобласти Трансформатор загорелся на Восточной электрической подстанции в Ленобласти

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Пожар произошел во Всеволожском районе Ленобласти. Очевидцы сообщили о черном дыме, который распространился над Кудровом. Они поделились с «360» видео с места ЧП.

Судя по кадрам, из-за пожара над городом поднялся огромный столб черного дыма. Его также заметили и жители Санкт-Петербурга.

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В деревне Новосергиевка загорелся трансформатор, который находится на Восточной электрической подстанции, сообщили 78.ru в администрации Заневского городского поселения. На месте возгорания работают специалисты Леноблпожспаса.

Ранее в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга загорелось административное здание. По данным МЧС, пламя распространилось на площади в 350 квадратных метров. На тушение пожара спасатели потратили порядка трех часов.