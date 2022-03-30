Огромный столб дыма на Ленинградском шоссе испугал водителей. Видео

В районе Ленинградского шоссе очевидец заснял на видео огромный столб дыма, напоминающий гриб. Языков пламени в кадре не видно. Подробностей о возгорании пока нет.

В ГУ МЧС по Москве отметили, что в Зеленограде произошел пожар в недостроенном здании. Из-за него ли поднялся дым, неизвестно.

Источник в экстренных службах предположил, что столб мог возникнуть из-за «выпуска пара» каким-либо предприятием.

По данным подмосковного МЧС, заявок о пожаре не поступало.