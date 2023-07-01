Происшествия 01 июля 2023, 00:01 Огромный смерч заметили в Сочи над морем

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Вечером 30 июня в Сочи над морем пронесся гигантский смерч. Местные жители поделились живописными кадрами в социальных сетях и Telegram-каналах.

На видео, снятых с разных ракурсов, видно, как возле воронки сверкает молния, слышны раскаты грома. На некоторые районы курортного города обрушился дождь с градом.

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В Сочи и по всему Краснодарскому краю МЧС объявило штормовое предупреждение. Жителей предупредили о ливнях с грозами, градом и шквалистым ветром. Порывы могут достигать 15-17 метров в секунду. Особый погодный режим действует до 1 июля.

Возможен подъем уровня воды в реках. Это касается Геленджика, Отрадненского, Мостовского, Лабинского и Туапсинского районов, сообщил Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.