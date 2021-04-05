Огромный корабль из «Мандалорца» в Якутске разрушился при урагане. Видео

Макет космического корабля Razor Crest из сериала «Мандалорец», стоявший в Сопке любви в Якутске, снесло сильный ветром. Сооружение скатилось с горы и разрушилось.

«Появился вихрь, ураган. Сначала в сторону машины ударило, потом пошел [вихрь] на корабль, поднял и унес его. Корабль упал. В этот момент сидели в машине. Моя команда потом начала убираться, поднимать все обломки, потом убрали мелкие детали. Сейчас тоже занимаемся сборкой», — сообщил «360» создатель макета Айаал Федоров.

Макет весил больше тонны. Его длина — 14 метров, ширина — 10 метров, высота — 3,85 метра . Команда энтузиастов из пяти человек построила его за несколько месяцев. Работа началась в декабре 2020 года, модель установили в марте на территории парка «Урдэл» в Якутске.

На сборку ушло примерно 50 листов древесно-волокнистых плит. Корабль разбирался полностью: крылья и двигатели снимались. Также на нем были световые элементы.

Американский сериал «Мандалорец» — это космический вестерн об одиноком стрелке. Он потомок некогда могучего народа благородных воинов. Теперь главный герой вынужден жить на дальних рубежах Галактики. Всего вышло три сезона.