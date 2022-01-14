Огромные косточки фруктов нашли в кишечнике жительницы Нового Уренгоя

Врачи обнаружили в кишечнике пациентки огромные косточки фруктов в Новом Уренгое. Об этом сообщило издание «Ямал-медиа» со ссылкой на пресс-службу городской ЦГБ.

Женщина обратилась в больницу с болью в животе. Осмотр показал в ее кишечнике твердые инородные предметы. Врачи пришли к выводу, что это может оказаться смертельно опасно.

Они извлекли их без операционного вмешательства. Оказалось, что в кишечнике женщины были фруктовые косточки в несколько сантиметров. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.