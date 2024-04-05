05 апреля 2024, 15:18
«Огромное спасибо». Чибис поблагодарил Росгвардию за задержание напавшего на него мужчины
Губернатор Чибис поблагодарил Росгвардию за задержание напавшего на него мужчины
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поблагодарил Росгвардию за оперативное задержание напавшего на него мужчины. Об этом сообщили в оперштабе региона.
«И, конечно, огромное спасибо всем правоохранительным органам, которые ежедневно честно и доблестно выполняют свой долг», — сказал Чибис.
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Нападавшего задержал боец Росгвардии. Правоохранителя представят к награде — он не только проявил мужество, но и предотвратил более тяжкие последствия.
Покушение на мурманского губернатора произошло вечером 4 апреля. Житель города Апатиты признался, что напал на главу региона из-за личной неприязни. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о покушении в Главное следственное управление.
Чибис пройдет лечение в Мурманской области. Скорее всего, его переведут в областную больницу, сообщила пресс-секретарь губернатора Лилия Сечкина.
Задержания
Уголовное дело
Росгвардия
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