Происшествия 05 апреля 2024, 15:18 «Огромное спасибо». Чибис поблагодарил Росгвардию за задержание напавшего на него мужчины Губернатор Чибис поблагодарил Росгвардию за задержание напавшего на него мужчины РИА «Новости»

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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поблагодарил Росгвардию за оперативное задержание напавшего на него мужчины. Об этом сообщили в оперштабе региона.

«И, конечно, огромное спасибо всем правоохранительным органам, которые ежедневно честно и доблестно выполняют свой долг», — сказал Чибис.

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Нападавшего задержал боец Росгвардии. Правоохранителя представят к награде — он не только проявил мужество, но и предотвратил более тяжкие последствия.

Покушение на мурманского губернатора произошло вечером 4 апреля. Житель города Апатиты признался, что напал на главу региона из-за личной неприязни. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о покушении в Главное следственное управление.

Чибис пройдет лечение в Мурманской области. Скорее всего, его переведут в областную больницу, сообщила пресс-секретарь губернатора Лилия Сечкина.