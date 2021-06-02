Огромное облако угля напугало жителей Иркутска. Но бояться нечего

В результате технологического процесса пепел поднялся на угольном разрезе в Черемхове. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области. Там же опровергли сообщения очевидцев о взрыве на терриконе.

«Терриконик взорвался», — сказала женщина, которая снимала видео. По ее словам, место, где раньше машины стояли, засыпало.

"И будка там стояла, где люди должны были жить», — добавила она.

На кадрах видно клубы серого дыма или пыли. «360» в ГУ МЧС по Иркутской области сказали, что никакого взрыва не было.

«Это обыкновенный технологический процесс. Ничего сверхъестественного. Для угольных разрезов — это нормальная вещь», — сказал представитель ведомства.