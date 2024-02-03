Происшествия 03 февраля 2024, 11:29 Огромная пробка образовалась в Екатеринбурге из-за массового ДТП Массовое ДТП произошло в Екатеринбурге, спровоцировав огромную пробку

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В Екатеринбурге 3 февраля произошло массовое ДТП. На перекрестке Фурманова и Белинского столкнулись несколько легковых автомобилей. Об этом сообщило издание E1.RU.

По словам очевидца, одного из водителей заблокировало внутри машины. В результате аварии сотрудники ГИБДД перекрыли три полосы в сторону улицы 8 Марта.

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Огромная пробка образовалась на пути в сторону центра города. Затор протянулся от моста через реку Исеть и Машинной улицы по направлению к улице Чкаловского.

В четверг, 1 февраля, в Свердловской области произошло массовое ДТП с участием грузовиков и легковых автомобилей. Травмы получили два человека. На 78-м километре автодороги Екатеринбург — Тюмень перекрывали движение транспорта в оба направления. Водителям предлагали поехать в объезд по автодороге Грязновское — Асбест.