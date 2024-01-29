Происшествия 29 января 2024, 10:00 Огромная пробка образовалась в Екатеринбурге из-за аварии с двумя фурами ДТП с двумя грузовиками парализовало движение в Екатеринбурге РИА «Новости»

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Утром в понедельник авария с двумя грузовиками произошла в районе Уралмаш в Екатеринбурге, из-за чего образовалась огромная пробка. Об этом сообщило издание E1.ru.

По информации источника, затор движения образовался на улице Машиностроителей. Один из большегрузов после аварии перекрыл улицу и трамвайные пути.

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Водители стараются объехать место ДТП по улице Донбасской, но и там вновь появилась пробка.

«Мы просто обалдели от пробок, все стоит колом. Карты пока не показали ДТП, поэтому все едут через Уралмаш и встают», — рассказал один из водителей с Уралмаша.

Около двух недель назад в Свердловской области произошло ДТП с участием большегруза Volvo и автобуса ПАЗ. В результате аварии погиб один человек и еще семеро получили травмы разной степени тяжести. Всех пострадавших отвезли в больницу для оказания медицинской помощи.