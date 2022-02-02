Огромная глыба снега упала на пожилую жительницу Саратова. Видео

Серьезные повреждения получила 59-летняя жительница Саратова от падения кучи снега с крыши дома. Женщина не смогла самостоятельно подняться на ноги, ее госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.

Происшествие произошло 2 февраля на улице Провиантская, около дома № 64.

По данным издания «Регион 64», на место происшествия экстренно прибыла бригада скорой помощи. Более точное состояние пострадавшей неизвестно.

Следственный отдел по Октябрьскому району СУ СКР начал доследственную проверку по факту падения снега. Правоохранители дадут правовую оценку действиям лиц, ответственных за уборку снега с крыши.

В Уфе женщина с сыном и пожилой матерью едва не погибли в результате падения снега с крыши около входа в подъезд. Их отчасти спас плач ребенка, поскольку за несколько метров до двери он заплакал и отошел в сторону.

Ранее власти Подмосковья назвали Власиху и Зарайск лучшими городскими округами в регионе по очистке крыш от сосулек.