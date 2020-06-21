Огромная дыра образовалась в центре Красноярска. Там провалился асфальт

На одной из центральных улиц в центре Красноярска провалился асфальт — прямо посреди проезжей части. Теперь там зияет дыра диаметром больше трех метров. Видео выложили в Сеть местные жители.

Виной всему могли стать ремонтные работы — их проводил подрядчик собственника здания, где раньше находился кинотеатр. Рабочие бурили асфальт и задели водопровод, причем разрешения на ремонт у них не было.

«Подрядчик повредил магистральный водопровод диаметром 500 мм, это действующая система водоснабжения. Провал образовался из-за резкого выхода воды», — заявили МК в пресс-службе красноярского жилищно-коммунального комплекса.

В итоге без воды остались жители более 90 домов, но в комментариях под видео некоторые написали, что воду уже включили.

Участок дороги, где образовалась дыра, перекрыт, проехать там можно пока только по одной полосе. Ведутся работы.