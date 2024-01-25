Происшествия 25 января 2024, 01:35 Ограничения ввели в работе аэропорта в Сочи РИА «Новости»

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Международный аэропорт в Сочи работает в ограниченном режиме с 23:13 по московскому времени. Об этом сообщил представитель Росавиации, передало РИА «Новости».

Такие меры ввели для безопасности полетов гражданских воздушных судов.

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Ранее стало известно о крупном пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе. Как отметили в Оперштабе Краснодарского края, сейчас спасатели занимаются ликвидацией горения. По предварительным данным, никто не пострадал.

В соцсетях появилось видео с места событий. На кадрах видно, что пламя разгорелось на территории предприятия, в небо поднялись темные клубы дыма. В Telegram-канале Shot заявили, что площадь пожара составила примерно 200 квадратных метров. Огонь разгорелся на одной из колонн для переработки топлива.