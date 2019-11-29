Ограбление с помощью селфи-палки произошло в Краснодаре

В полицию обратился продавец магазина. Женщина рассказала, что магазин ограбил один из постоянных покупателей. Мужчина пришел с каким-то предметом, обмотанным в целлофан, разбил витрину и украл всю выручку из кассы.

Уже через несколько часов полицейские задержали подозреваемого. Предполагаемым злоумышленником оказался ранее судимый житель Краснодара. Отпираться мужчина не стал, сказав, что на поступок его толкнул алкоголь. Как выяснилось, орудием преступления была селфи-палка.

Полицейские так же установили, что задержанный причастен к грабежу, который произошел в июне в поселке Красные Зори. Тогда у местной жительницы похитили телефон. Сейчас в отношении мужчины возбуждено два уголовных дела по статьям «Разбой» и «Грабеж».