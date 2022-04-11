11 апреля 2022, 13:38
Ограбление на $10 тыс произошло в кафе в Челябинской области
В Сосновском районе Челябинской области неизвестные украли из придорожного кафе 10 тысяч долларов и три миллиона рублей. Инцидент произошел 7 апреля, написал Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области.
Заведение, в котором произошла кража, находится на трассе «Западный обход Челябинска».
«Из помещения администрации придорожного кафе с гостиницей „Каспий“ 7 апреля исчезли золотая цепочка, а также три миллиона рублей и 10 тысяч долларов, принадлежавшие владельцам заведения Исмаилу и Гасану Абдуллаевым. Они обратились в полицию», — говорится сообщении источника.
Правоохранители завели уголовное дело по статье «Кража». Расследование дела продолжается.