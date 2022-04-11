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    11 апреля 2022, 13:38

    Ограбление на $10 тыс произошло в кафе в Челябинской области

    Оксана Лавнюженко

    В Сосновском районе Челябинской области неизвестные украли из придорожного кафе 10 тысяч долларов и три миллиона рублей. Инцидент произошел 7 апреля, написал Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области.

    Заведение, в котором произошла кража, находится на трассе «Западный обход Челябинска».

    «Из помещения администрации придорожного кафе с гостиницей „Каспий“ 7 апреля исчезли золотая цепочка, а также три миллиона рублей и 10 тысяч долларов, принадлежавшие владельцам заведения Исмаилу и Гасану Абдуллаевым. Они обратились в полицию», — говорится сообщении источника.

    Правоохранители завели уголовное дело по статье «Кража». Расследование дела продолжается.