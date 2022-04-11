Ограбление на $10 тыс произошло в кафе в Челябинской области

В Сосновском районе Челябинской области неизвестные украли из придорожного кафе 10 тысяч долларов и три миллиона рублей. Инцидент произошел 7 апреля, написал Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области.

Заведение, в котором произошла кража, находится на трассе «Западный обход Челябинска».

«Из помещения администрации придорожного кафе с гостиницей „Каспий“ 7 апреля исчезли золотая цепочка, а также три миллиона рублей и 10 тысяч долларов, принадлежавшие владельцам заведения Исмаилу и Гасану Абдуллаевым. Они обратились в полицию», — говорится сообщении источника.

Правоохранители завели уголовное дело по статье «Кража». Расследование дела продолжается.