18 марта 2022, 16:57
Ограбление банка на 20 миллионов произошло в Ростовской области
В поселке Рассвет Ростовской области вооруженный мужчина в балаклаве ворвался в отделение Сбербанка и похитил 20 миллионов рублей. Об этом сообщил ТАСС.
По предварительным данным правоохранителей, злоумышленника до сих пор найти не удалось.
«Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на розыск подозреваемого и установление всех обстоятельств произошедшего», — процитировал сайт «Дни.ру» сообщение пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области.
Информации о пострадавших не поступало.