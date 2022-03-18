Ограбление банка на 20 миллионов произошло в Ростовской области

В поселке Рассвет Ростовской области вооруженный мужчина в балаклаве ворвался в отделение Сбербанка и похитил 20 миллионов рублей. Об этом сообщил ТАСС.

По предварительным данным правоохранителей, злоумышленника до сих пор найти не удалось.

«Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на розыск подозреваемого и установление всех обстоятельств произошедшего», — процитировал сайт «Дни.ру» сообщение пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области.

Информации о пострадавших не поступало.