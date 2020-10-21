21 октября 2020, 19:54
Ограбивших супермаркет мужчин ищут в Петербурге
В Санкт-Петербурге местные правоохранители ищут двух мужчин, которые предположительно причастны к ограблению супермаркета. Об этом сообщили «Невские новости».
По данным издания, ограбление произошло в Колпино. Неизвестный украл из супермаркета товар и попытался вынести его. Сотрудники магазина решили остановить его, однако им помешал другой посетитель, который выстрелил из похожего на пистолет предмета. Похитителю и стрелявшему удалось скрыться. Отмечается, что в результате никто не пострадал.