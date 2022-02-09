Ограбившие «Пятерочку» в Подмосковье первым делом избили мужа директора магазина

Муж директора «Пятерочки» в Подмосковье Сергей Пашков, где ночью убили кассира, первым попал под удар грабителей. Об этом он сам рассказал «360».

В ночь с 8 на 9 февраля четверо неизвестных ограбили магазин «Пятерочка». Вначале они избили его сотрудников. Среди них была директор супермаркета и ее супруг. Затем злоумышленники проникли в помещение с сейфом. Забрав из него деньги, преступники скрылись в неизвестном направлении.

От полученных травм продавец-кассир скончалась на месте. Директора «Пятерочки» вместе с мужем в экстренном порядке госпитализировали в ближайшую больницу. У них были диагностированы сотрясение мозга и черепно-мозговые травмы.

В беседе с «360» муж директора «Пятерочки» рассказал, что приехал встречать супругу с работы. Именно он первым пострадал от рук грабителей.

«Я приехал, ничего не было. Первым попал под удар», — заявил он.

По его словам, первым делом неизвестные напали на него. После этого они ворвались в «Пятерочку» и совершили ограбление.

Сейчас подозреваемых задержали. Правоохранители поймали их в деревне Чесноково, в 50 километрах от места преступления.