Мужчина попытался ограбить банк на юге Москвы

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, пытавшегося ограбить один из банков на юге Москвы. Теперь злоумышленника ждут разбирательства с полицией.

«Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве задержали гражданина, который пришел в отделение одного из банков с предметом, схожим с гранатой, и потребовал один миллион рублей», — сообщили в управлении.

Как уточнили в Росгвардии, в дежурную часть поступили данные, что неизвестный угрожает работникам и посетителям банка на Липецкой улице. Мужчина требовал деньги и заявлял, что в противном случае взорвет гранату. На место сразу же отправили экипажи Росгвардии.

«В ходе переговоров с правонарушителем росгвардейцы обратили внимание на то, что граната является муляжом. Благодаря профессиональным действиям сотрудников вневедомственной охраны мужчина был задержан и обезврежен. Никто не пострадал», — отметили в сообщении.

После задержания мужчину передали полицейским для дальнейших разбирательств.

Ранее злоумышленники совершили разбойное нападение на дом создателя юмористического шоу «Куклы». Они вынесли из здания 150 тысяч долларов и еще 50 тысяч евро.