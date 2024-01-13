Происшествия 13 января 2024, 10:29 Огонь вплотную подошел к стоянке грузовиков у полыхающего склада Wildberries в Шушарах Shot: огонь со склада Wildberries в Петербурге может переброситься на фуры Пресс-служба МЧС

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Мощный пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Петербурга может переброситься на стоянку с фурами, расположенную по соседству. Об этом сообщил Telegram-канал Shot. Под угрозой 12 грузовиков.

«Огонь подошел вплотную к стоянке грузовиков дальнобойщиков, расположенной рядом с горящим складом Wildberries», — отметили журналисты.

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Сейчас ищут владельцев или водителей машин, чтобы отогнать большегрузы на безопасное расстояние.

С огнем на складе в Шушарах борются 422 человек и 90 единиц техники. В пресс-службе МЧС передали, что наращивают силы для тушения огня. Небо над Пушкинским районом — полностью черное.

Пламя охватило 50 тысяч квадратных метров, его тушат по повышенному рангу сложности № 5. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. Исполняющий обязанности прокурора Пушкинского района Михаил Носенок координирует на месте пожара работу правоохранительных органов и экстренных служб.

«Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы», — передали в пресс-службе прокуратуры.

Ранее в Wildberries подтвердили, что пожар начался на складе компании в Шушарах. Сотрудников из здания эвакуировали. Российский маркетплейс компенсирует продавцам стоимость поврежденных или сгоревших товаров, покупателям вернут деньги.