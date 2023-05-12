Важное 12 мая 2023, 11:00 Огонь в Дзержинском перекинулся на соседнее здание МЧС: огонь в Дзержинском перекинулся на соседнее здание Телеканал «360»

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Пламя охватило теперь и соседнее со складом здание в Дзержинском. Крыша соседнего здания загорелась. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«Горит кровля на площади 20 квадратных метров», — заявили в ведомстве.

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Пожар начался в Дзержинском утром 12 мая. Там на Садовой улице загорелись автомобильные покрышки. Сотрудники ГУ МЧС по Московской области недавно заявляли, что огонь распространился на площади в 1500 квадратных метров.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков уточнил, что на место отправили два пожарных вертолета. Они уже приступили к делу. Речь идет о Ка-32 Московского авиационного центра, они провели уже 14 сбросов воды.

Все причины и обстоятельства случившегося сейчас уточняются. Ранее «360»опубликовал кадры с места происшествия. На них видна большая гора загоревшихся покрышек, от которых идет черный столб дыма.