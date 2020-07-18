Огонь уничтожил орган в самом старом готическом соборе Нанта

Огонь мог уничтожить орган ХV века в соборе Святых Петра и Павла в Нанте на западе Франции. Об этом рассказал начальник пожарной службы департамента Атлантическая Луара генерал Лоран Ферле.

«Орган, скорее всего, полностью уничтожен. Платформа, на которой он расположен, нестабильна и может рухнуть», — отметил он.

Начальник пожарной службы предложил не сравнивать пожар в соборе с возгоранием Нотр-Дам-де-Пари в апреле 2019 года.

Ранее прокурор Нанта заявил, что на месте ЧП обнаружены признаки поджога. Поэтому рассматривается наличие криминального следа при пожаре.

Пожар начался утром 18 июля. Огонь вспыхнул внутри собора, пламя полыхало в центральном нефе. Пожарные оценили возгорание как очень сложное, сразу взять огонь под контроль им не удалось. На месте работали 104 спасателя и 45 пожарных машин.

Собор Святых Петра и Павла в Нанте был заложен в 1434 году. Это одна из крупнейших готических церквей Франции.

Пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля 2019 года. Его полностью потушили только на утро следующего дня. По предварительным данным, возгорание началось в районе шпиля собора. Его причина до сих пор не установлена. Деревянная крыша и шпиль Нотр-Дама полностью сгорели. Последний рухнул на каменный свод, пробив его в трех местах. Часть шпиля догорала на полу собора. Собор Парижской Богоматери вряд ли удастся полностью восстановить после пожара.