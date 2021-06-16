Огонь уничтожил надворные постройки в оренбургском поселке

В поселке Кушкуль, который входит в состав Оренбурга, огонь уничтожил надворные постройки. Об этом сообщил сайт 56orb.ru.

По данным издания, пожар произошел на территории частного дома на улице Привольная. Загорелись сарай с баней, а также другие надворные постройки. В результате один человек пострадал. К тушению привлекли 22 спасателей. По предварительной информации, пламя вспыхнуло из-за неисправного электрооборудования.