Огонь уничтожил хозпостройку в Ленобласти

Пожар произошел в поселке Парголово Выборгского района Ленинградской области. Там загорелась хозяйственная постройка. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на региональное управление ГУ МЧС.

Информация о возгорании поступила сегодня около 12 ночи. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС. В тушении постройки задействовали 14 человек личного состава и три единицы спецтехники. Потушить пламя удалось спустя 20 минут. Сведений о погибших и пострадавших не поступало.