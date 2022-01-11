Огонь уничтожил хозпостройку в Краснодаре

Пожар произошел в Краснодаре на улице Сормовской 10 января. Там загорелась хозяйственная постройка. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

На момент прибытия пожарных огонь охватил 120 квадратных метров. В 03:45 возгорание удалось локализовать, спустя 10 минут спасатели ликвидировали открытое горение. В 04:22 огонь удалось полностью потушить. Информации о погибших и пострадавших не поступало.