Огонь уничтожил два полицейских авто в Сочи

Пожар произошел в Адлерском районе Сочи. На улице Кирпичной загорелись два полицейский автомобиля. Об этом сообщил «Царьград».

По рассказам свидетелей случившегося, сначала огонь охватил только один автомобиль. Однако потом он перешел на вторую машину. Кроме того, пламя задело и служебный УАЗ.

В результате огонь полностью уничтожил два полицейских автомобиля LADA Priora. По предварительным данным, причиной пожара могло послужить короткое замыкание.